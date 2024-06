Super Mario RPG per Nintendo Switch è in offerta a un prezzo molto interessante su Amazon Italia

Nintendo Switch è sempre carica di giochi interessanti che di rado vanno in sconto; ora però le cose stanno pian piano cambiando e uno dei giochi in offerta è Super Mario RPG , che si trova ora in promozione tramite Amazon Italia . Lo sconto è dell'11% rispetto al prezzo mediano. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo mediano indicato da Amazon è 44.50€, mentre il prezzo consigliato è 59.99€. Il prezzo attuale è il migliore mai proposto sulla piattaforma ed è venduto e spedito da Prezzo Bomba, un rivenditore noto e affidabile con il 99% di recensione positive negli ultimi mesi e un totale di 1668 valutazioni.

Cos'è Super Mario RPG

Parliamo di un remake del classico gioco per SNES, completamente ricreato per sfruttare Nintendo Switch. Propone quindi una nuova grafica e tutta la qualità dell'opera originale. Come è ovvio, si tratta di un gioco di ruolo a turni, nel quale possiamo vestire i panni di Mario e di alcuni alleati per affrontare una nuova minaccia, Exor la spada gigante.

Una schermata di combattimento di Super Mario RPG

Ci sono anche una serie di ritocchi per modernizzare l'esperienza e fare in modo che i nuovi fan non abbiano problemi. Si tratta anche di un ottimo modo per avvicinarsi al genere dei giochi di ruolo, grazie a un livello di difficoltà non elevato e alla bellezza del mondo di Super Mario.