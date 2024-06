Little Big Adventure - Twinsen's Quest annunciato da Microids: è il remake del classico del 1994

Microids ha annunciato ufficialmente Little Big Adventure - Twinsen's Quest, ambizioso remake del classico Little Big Adventure. Stiamo parlando dell'indimenticabile avventura con visuale isometrica diretta nel 1994 da Frederick Raynal, il visionario autore di Alone in the Dark.

In uscita questo autunno su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e Nintendo Switch, Twinsen's Quest sarà caratterizzato da una nuova direzione artistica, un gameplay migliorato per incontrare i gusti dei giocatori di oggi e una suggestiva colonna sonora inedita, composta da Philippe Vachey.

Grazie al remake prodotto da Microids potremo dunque riscoprire l'affascinante planetoide Twinsun e le sue peculiarità, utilizzare la potente Magic Ball e seguire le vicende del protagonista dell'avventura, Twinsen, nell'ambito di livelli riprogettati per l'occasione.