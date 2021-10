Little Big Adventure: un nuovo gioco in arrivo con supporto degli autori originali

Little Big Adventure, noto anche come Twinsen Odyssey, potrebbe non essere più un titolo particolarmente noto, ma chi ha avuto a che fare con i primi due capitoli sarà sicuramente felice di sapere che c'è un nuovo gioco in progetto da parte di un team con il sostegno degli autori originali.

Non ci sono ancora dettagli precisi sulla questione, ma un messaggio da parte del team 2.21 è molto esplicito nell'annunciare un nuovo capitolo in progetto per la serie Little Big Adventure, in attesa di sapere qualcosa di più su questa interessante iniziativa.

Non è chiaro se gli autori originali siano coinvolti direttamente nello sviluppo, ma in base al messaggio emerge il fatto che Frédérick Raynal e Didier Chanfray, che crearono l'originale presso Adeline Software nel 1994 e poi il suo seguito circa tre anni dopo, abbiano sostenuto in via ufficiale il team 2.21 e questo progetto di rilancio della serie.



Per il momento abbiamo solo il messaggio in questione, che è sostanzialmente una dichiarazione d'intenti: "Cari fan di Little Big Adventure, per anni avete atteso un nuovo capitolo della serie, ma l'attesa è quasi conclusa. Grazie all'amorevole supporto di Frédérick Raynal e Didier Chanfray, abbiamo lanciato un nuovo studio per portare Twinsen e Zoé nuovamente su PC e console. Vorremmo ringraziare tutti i fan nel mondo, specialmente il network Magicball, per aver alimentato il fuoco per tutti questi anni".

Tuttavia, l'attesa si preannuncia decisamente lunga visto che "lo sviluppo del gioco non è ancora iniziato", si legge alla fine del messaggio. Si tratta dunque ancora di un progetto nelle fasi iniziali di design, per cui si prospetta ancora un'attesa piuttosto lunga per vedere di cosa si tratti. Per chi non li conoscesse, Little Big Adventure e Little Big Adventure 2 sono delle particolari avventure con visuale in terza persona isometrica che mettono in scena la storia di Twinsen e Zoe sullo strano pianeta Twinsun e la sua bizzarra popolazione.