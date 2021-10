AVerMedia Live Streamer CAP 4K: la scheda d’acquisizione 4K che trasforma le fotocamere in webcam

Disponibile a 99 euro tasse escluse, la AVerMedia Live Streamer CAP 4K è una scheda di acquisizione esterna che permette permette di trasformare una fotocamera, collegata direttamente al dispositivo, in una webcam di alta qualità. Punta quindi a garantire il massimo agli streamer, anche su dispositivi Android grazie all'applicazione Live Streamer.

La AVerMedia Live Streamer CAP 4K può essere usata anche per lo streaming da smartphone Android

La piccola scheda di acquisizione AVermedia supporta fino al 4K a 60 fps con HDR in streaming e può registrare fino a 4K a 30 Hz, anche se in questo caso l'HDR è limitato al 1080p a 60 Hz. Gode inoltre del pieno supporto per il software CamEngine con funzioni ePTZ, auto inquadratura, taratura dell'immagine e diverse altre funzioni che stiamo provando in funzione della recensione, in arrivo nei prossimi giorni. Qui la la scheda con la lista delle fotocamere e dei dispositivi Android compatibili. Di seguito le specifiche tecniche della AVermedia Live Streamer CAP 4K: Scheda tecnica AVermedia Live Streamer CAP 4K

Risoluzione: streaming - 2160p 60 Hz HDR / cattura - 2016p 30 Hz (1080p 60 Hz HDR)

streaming - 2160p 60 Hz HDR / cattura - 2016p 30 Hz (1080p 60 Hz HDR) Risoluzione massima di registrazione: 2160p30/ 1080p60 HDR

2160p30/ 1080p60 HDR Porte: USB-C 3.1 Gen 1 (plug and play, UVC), HDMI 2.0 (input), USB 3.0 Type-C (output)

USB-C 3.1 Gen 1 (plug and play, UVC), HDMI 2.0 (input), USB 3.0 Type-C (output) Compatibilità: Windows, Android (applicazione Live Streamer)

Windows, Android (applicazione Live Streamer) Funzioni: ePTZ, auto-framing, plug and play

ePTZ, auto-framing, plug and play Dimensioni: 94.2 x 45.4 x 16 mm

94.2 x 45.4 x 16 mm Peso: 44.5 g

44.5 g Prezzo consigliato: 99 euro IVA esclusa