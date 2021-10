Star Ocean: The Divine Force uscirà anche su PC e Xbox, prime immagini

Star Ocean: The Divine Force, il ritratto di un personaggio in azione

Star Ocean: The Divine Force non è un'esclusiva PlayStation, nemmeno temporale, ma uscirà anche su PC, Xbox One e Xbox Series X e S. A svelarlo è stata Square Enix stessa, presentando il gioco sul suo blog ufficiale e pubblicando un trailer che riporta tutte le piattaforme sulle quali potremo giocarci nel 2022.

Pubblicate anche le prime immagini del gioco, che fanno un effetto migliore rispetto al video visto ieri allo State of Play.

Per quanto riguarda la versione PC, Star Ocean: The Divine Force uscirà su Steam. Quindi niente esclusiva Epic Games Store, come per altri titoli di Square Enix (vedere i Kingdom Hearts).

Star Ocean: The Divine Force includerà "una storia che miscela scenari fantasy e sci-fi, una gran quantità di personaggi giocabili e missioni secondarie", si legge nel comunicato ufficiale.

Il titolo vanterà inoltre "un sistema di combattimento peculiare, che consentirà di dar vita a spettacolari scontri grazie a controlli semplici e intuitivi."