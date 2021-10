Avengers: Endgame, lo scudo originale di Captain America può essere acquistato all'asta

Direttamente da Avengers: Endgame, Hake's Auction ha messo all'asta nientemeno che lo scudo originale di Captain America, proprio quello utilizzato in scena da Chris Evans nelle riprese del film, che può dunque essere acquistato per una cifra che prevediamo non sia proprio bassa.

Potete trovare il sito dell'asta a questo indirizzo su Hake's, che sta portando avanti una serie di iniziative a tema tra memorabilia vari di fumetti e cinema, ma in questo caso si tratta davvero di un pezzo raro e da collezione, che immaginiamo non verrà venduto a un prezzo accessibile proprio a tutti.

L'asta scadrà il 3 novembre ed è praticamente appena iniziata: al momento lo scudo di Captain America ha una quotazione di 62.700 dollari dopo 9 puntate, ma siamo solo all'inizio.

Secondo la descrizione ufficiale del prodotto, si tratta del vero e proprio scudo utilizzato in scena da Chris Evans durante le riprese di Avengers: Endgame.

Avrebbe anche un valore storico perché dovrebbe trattarsi dell'ultimo scudo utilizzato da Chris Evans come interprete di Captain America, almeno seguendo la cronologia degli eventi del Marvel Cinematic Universe e salvo eventuali balzi temporali all'indietro.

Come abbiamo visto, infatti, Marvel ha ormai scelto un nuovo Captain America, come emerso durante la serie The Falcon and the Winter Soldier, dunque il protagonista di questa asta dovrebbe rimanere l'ultimo scudo del Captain America dell'epoca Chris Evans. Ma al di là di questo, si tratta di un oggetto di grande interesse per i cultori del fumetto e anche del cinema in generale, visto che si tratta di un oggetto simbolo per uno dei film in assoluto più famosi e di maggior successo nella storia di questo medium.

Sebbene probabilmente non sia proprio in vibranio al 100%, il suo valore è dunque notevole ma anche il prezzo non sarà da meno.