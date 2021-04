The Falcon and the Winter Soldier 1x06, recensione

Nelle ore successive alla pubblicazione del sesto e ultimo episodio di The Falcon and the Winter Soldier su Disney+, Marvel Studios ha diffuso la notizia che Malcolm Spellman, il creatore della serie, starebbe lavorando a un nuovo film incentrato sul personaggio di Captain America, ora interpretato ufficialmente da Anthony Mackie . A fine episodio, infatti, cambia anche il titolo della miniserie, che diventa Captain America and the Winter Soldier: al prevedibile traguardo, anticipato da una lunga e pluripremiata collana a fumetti di qualche anno fa, non ci si è arrivati senza intoppi, ma ora che la miniserie si è conclusa possiamo ritenerci soddisfatti. The Falcon and the Winter Soldier ci ha conquistati proprio per le tematiche che ha affrontato, sempre attuali e degne di attenzione, e per il peso dato all'introspezione e alla caratterizzazione di personaggi vecchi e nuovi. Il finale non ci ha convinti al 100% e nelle prossime righe vi spiegheremo che cosa è andato benissimo e che cosa invece poteva riuscire meglio.

Un mondo, un popolo

Il season (series?) finale di The Falcon and the Winter Soldier è quasi del tutto incentrato sullo scontro decisivo tra i nostri eroi e i Flag Smasher. Questi ultimi, capitanati da Karli Morgenthau e da Batroc, si sono infiltrati nel palazzo del GRC e intendono assassinare i senatori presenti alla riunione. I primi ad arrivare sono Bucky e Sharon Carter, ma ben presto entra in azione anche Sam, che indossa il costume fabbricato dai wakandiani su richiesta di Bucky: è una divisa da Falcon che sfoggia i colori di Captain America. Lo scontro che segue rispetta tutti i cliché del genere. C'è la scazzottata ben coreografata tra Sam e Batroc, l'inseguimento in moto e quello in volo, il testa a testa coi Flag Smasher potenziati e il salvataggio in extremis applaudito dai civili presenti. Un trionfo di cliché, sì, ma la regista Kari Skogland dirige ogni scena con abilità, mescolando citazioni e riprese completamente inedite con un taglio deciso e accattivante.

The Falcon and the Winter Soldier: Anthony Mackie col nuovo costume in una scena.

Abbiamo particolarmente apprezzato la coreografia dell'inseguimento aereo e i modi creativi e spettacolari che Sam impiega per combattere, lanciare lo scudo e difendersi dagli attacchi nemici. Alcune scene, seppur brevi, sembrano pensate solo per aggiungere un po' di azione in più a un episodio che già ne abbonda, ma è proprio grazie a una regia sobria e competente che non si scade mai nell'eccesso. La sceneggiatura soffre un po' l'inevitabile ritorno in scena di John Walker, che si presenta sul luogo del crimine col suo scudo artigianale per affrontare i Flag Smasher e fare il Captain America per un'ultima volta. Alla fine, perfino lui dovrà arrendersi all'evidenza che Sam è il Captain America di cui gli Stati Uniti hanno bisogno: Anthony Mackie conquista tutti con un emozionante discorso sulla discriminazione e l'uguaglianza che gioca finalmente a carte scoperte. È il vero potere di un eroe come dovrebbe essere Captain America: non la forza fisica, ma la parola. Sam supera tutti per distacco nel momento in cui capisce che il problema non è portare o meno lo scudo, sconfiggere o meno il nemico, ma provare prima a comprenderlo, perché il vero problema è sempre il sistema a monte.

The Falcon and the Winter Soldier: Anthony Mackie in una scena.

È quasi metanarrativa: quando Sam dice di percepire il disprezzo e la diffidenza di chi non vede l'America in un uomo di colore, non sta parlando solo ai senatori del GRC, ma anche al pubblico. Nei fumetti è tutto più facile. La Marvel ha preso una rigorosa posizione da decenni riguardo alla questione, dividendo i movimenti politici e le ideologie in buoni e cattivi, denunciando qualsiasi forma di razzismo o discriminazione contro cui lottano apertamente tutti i suoi eroi. Ma i fumetti sono pur sempre una nicchia, rispetto al cinema, che si rivolge a un pubblico molto più ampio e casual: dovremo aspettare per comprendere la risonanza che avrà l'ingresso in scena di un Captain America di colore, e per certi versi non siamo sicuri che i Marvel Studios abbiano fatto bene a condurre questo importantissimo passaggio in una miniserie televisiva. Sul grande schermo, forse, sarebbe stato più rischioso economicamente, ma sarebbe stato anche più coraggioso.

The Falcon and the Winter Soldier: Anthony Mackie in una scena.

Se fate parte di quel pubblico che è stuuufo di sentir parlare di integrazione, colore della pelle e orientamenti sessuali perché ormai li mettono dappertutto, e che noia, e che barba, un po' vi compatiamo ma potete continuare a leggere perché abbiamo finito. Anzi no. Un'ultima scena, toccante, riguarda Isaiah Bradley. In una storia in cui uno dei leitmotiv principali è il risentimento nei confronti di un paese che ti tradisce dopo che hai lottato per esso, Sam fa ammenda per il Super Soldato di colore, facendo aggiungere un angolo dedicato soltanto a lui nel museo di Captain America che ormai abbiamo visto più e più volte nel Marvel Cinematic Universe. Diverso, invece, il percorso intrapreso da John Walker. Come dicevamo, il suo ritorno in scena era scontato, ma vederlo accettare sportivamente e lealmente il nuovo ruolo di Sam, combattendo fianco a fianco con lui e Bucky, ci è piaciuto. Rispetta i canoni della narrazione supereroistica, in cui i protagonisti, per quanto possano essere divisi da caratteri e ideali, fanno fronte comune per un bene più grande di loro.