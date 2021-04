Dragon Quest Builders 2 su Xbox Game Pass in arrivo, compare nello Store Microsoft

Dragon Quest Builders 2 sembra sia in arrivo su Xbox Game Pass, in base a un leak del Microsoft Store che indica il gioco Square Enix disponibile su PC Windows 10 e console Xbox, oltre ad essere disponibile nel catalogo di Xbox Game Pass.

Non è la prima volta che il Microsoft Store si lascia sfuggire informazioni di questo tipo prima del tempo, ma può essere considerata una prova piuttosto schiacciante dell'arrivo del gioco su tali piattaforme. In base a quella che sembra proprio la sua pagina ufficiale, Dragon Quest Builders 2 sarà disponibile su Xbox One, Xbox Series X|S e PC Windows 10 dal 4 maggio 2021, inserito all'interno di Xbox Game Pass Ultimate e Xbox Game Pass per PC, a quanto pare.



Dragon Quest Builders 2 ha già una pagina ufficiale su Xbox Store, ancora senza annuncio



Si tratta di un'aggiunta piuttosto tardiva rispetto all'uscita sulle altre piattaforme, ma il suo arrivo direttamente all'interno di Xbox Game Pass sicuramente rappresenta una notizia molto interessante e piacevole. Vista l'uscita fissata per il 4 maggio, sembra proprio far parte della prima mandata di giochi gratis per gli abbonati a Xbox Game Pass del mese di maggio 2021, dunque probabilmente arriverà un annuncio ufficiale nei prossimi giorni.

Uscito a luglio 2019 su PS4 e Nintendo Switch, e successivamente su PC Steam, il gioco in questione è il secondo capitolo del particolare titolo ibrido di Square Enix, basato sulla celebre serie di JRPG ma rappresentando uno spin-off con una struttura alquanto diversa. Dragon Quest Builders 2 unisce infatti caratteristiche da action RPG con le tipiche dinamiche del sandbox che prevede costruzione, raccolta di risorse ed elementi survival.

Un po' come Minecraft che incontra Dragon Quest, questo titolo ha un'anima piuttosto composita ma che lo ha reso molto popolare finora, come potete leggere anche nella nostra recensione di Dragon Quest Builders 2.