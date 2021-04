PlayStation Plus maggio 2021: i giochi gratis per PS4 e PS5 quando saranno annunciati?

PlayStation Plus di maggio 2021 e i suoi giochi gratis per PS4 e PS5 dovrebbero seguire lo schema storico per quanto riguarda l'annuncio a questo giro, ovvero dovrebbero essere svelati l'ultimo mercoledì del mese di aprile, dunque questa settimana, per la precisione mercoledì 28 aprile 2021.

In tale data, e probabilmente intorno alle ore 17:30, dovrebbero essere annunciati i nuovi giochi gratis previsti per gli abbonati a PS Plus nel mese di maggio 2021, evento che è sempre particolarmente atteso da tutta la community PlayStation, considerando anche il valore mediamente molto alto delle offerte Sony in questo periodo.



PlayStation Plus: c'è sempre brande attesa sull'annuncio dei nuovi giochi gratis



Sempre secondo lo schema rodato, i nuovi giochi gratis per PS4 e PS5 di maggio 2021 dovrebbero poi essere resi disponibili a partire da martedì 4 maggio 2021, giorno in cui termineranno di essere disponibili i giochi gratis del PS Plus di aprile 2021 attualmente in corso.

Non abbiamo alcuna informazione su quali titoli possano essere messi a disposizione nel PS Plus di maggio 2021, ma le aspettative sono piuttosto alte avendo visto cosa è stato proposto negli ultimi mesi, con la presenza di giochi di grosso calibro come Final Fantasy 7 Remake a marzo, Days Gone ad aprile e anche i debutti assoluti di Oddworld Soulstorm questo mese e Destruction AllStars a febbraio.

Di recente, Sony ha riferito che i giochi gratis direttamente al lancio continueranno su PS Plus, considerando che l'iniziativa si è rivelata un successo, dunque possiamo aspettarci altre novità su questo fronte, ma è probabile anche la presenza dei soliti tripla A di grosso calibro, a cui peraltro si aggiunge anche l'iniziativa Play at Home che in questi giorni ha regalato Horizon Zero Dawn.

Di recente è stata confermata anche l'idea del PlayStation Plus Video Pass, un benefit aggiuntivo per gli abbonati a PS Plus che dovrebbe consentire l'accesso gratuito a vari contenuti video, ma al momento è ancora in fase di studio.