Horizon Zero Dawn gratis su PS4 e PS5 da domani per tutti: dettagli su data e orario

Horizon Zero Dawn resta uno dei giochi tecnicamente più impressionanti di PS4, disponibile gratis con Play at Home

Horizon Zero Dawn sarà gratis a partire da domani, 20 aprile 2021, su PS4 e PS5 all'interno dell'iniziativa Play at Home, organizzata da Sony per incentivare le persone a stare a casa e rispettare il distanziamento sociale, giunta adesso alla seconda mandata di giochi.

Dopo aver offerto Ratchet & Clank, da domani sarà il turno di Horizon Zero Dawn: l'action open world di Guerrilla potrà essere giocato gratis effettuando il download a partire dalle ore 5:00 del mattino di martedì 20 aprile 2021, rimanendo disponibile fino alle ore 5:00 del 15 maggio 2021.

Il download sarà gratis per tutti, senza la necessità di abbonamento a PlayStation Plus o simili, basta semplicemente possedere PS4 o PS5, un account per accedere al PlayStation Store e scaricare il gioco dalla pagina dedicata a questo indirizzo.

Ricordiamo peraltro che il gioco Guerrilla è protagonista in questi giorni dell'evento Fortnite X Horizon Zero Dawn, con Aloy che è stata introdotta all'interno del gioco Epic Games con una skin dedicata, armi, oggetti e degli eventi a tema.

In attesa dell'arrivo di Horizon Forbidden West, il nuovo capitolo della serie annunciato per PS5 e PS4 e in arrivo (almeno in base a quanto riferito finora da Sony) nella seconda metà del 2021, nel caso in cui non abbiate ancora giocato al primo capitolo questa è un'ottima occasione per farlo, considerando che risulta completamente gratuito e senza necessità di alcun abbonamento per accedervi.