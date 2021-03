Ratchet & Clank per PS4 gratis su PlayStation Store per l'iniziativa Play at Home

Ratchet & Clank per PS4 è disponibile gratis per il download da PlayStation Store nell'ambito dell'iniziativa Play at Home. Sarà possibile scaricarlo senza costi fino al 1 aprile.

Ratchet & Clank, scarica gratis da PlayStation Store

L'annuncio è stato fatto alcuni giorni fa, quando Sony ha rivelato appunto che Ratchet & Clank sarebbe stato gratis a marzo con Play at Home, la stessa promozione che abbiamo visto nell'aprile dello scorso anno, ideata per spingere gli utenti a stare in casa onde evitare i rischi della pandemia.

Da marzo fino a giugno 2021, dunque, assisteremo a una serie di promozioni molto interessanti su PlayStation Store, partendo subito il 2 marzo 2021 con l'offerta di Ratchet & Clank, il capitolo per PS4 uscito nel 2016, offerto gratuitamente per un mese.

Sviluppato da Insomniac Games in esclusiva per PlayStation 4, Ratchet & Clank si pone come un reboot per la celebre serie action platform, in cui dovremo accompagnare lo scaltro Lombax e il suo piccolo amico di latta in una coinvolgente avventura.

Preparati a un indimenticabile viaggio attraverso l'universo in questa nuova versione della loro prima avventura spaziale, ricostruita da zero su PS4 per soddisfare sia gli appassionati storici di Ratchet, sia i neofiti della serie.

Meccaniche di gioco classiche aggiornate alla nuova generazione: lasciati coinvolgere da una trama profonda e ricca di colpi di scena, con tanta azione in più, nuovi boss da sconfiggere, una grafica spettacolare e un doppiaggio stellare a cui ha contribuito il cast del lungometraggio animato di Ratchet & Clank in uscita nel 2016.

Una veste grafica senza precedenti. Grazie alla potenza di PS4, giocare le imprese del dinamico duo sarà come assistere al film.