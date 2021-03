Fortnite non funziona: battle royale è offline per l'update 15.50, cosa aspettarsi

Oggi, 2 marzo 2021, è in arrivo il nuovo aggiornamento per il battle royale di Epic Games. A partire da ora, 10:00, Fortnite non funziona: il battle royale è offline per l'update 15.50. La Stagione 5 è ancora in corso e i fan si aspettano qualche novità per accompagnarli verso il gran finale. Cosa possiamo aspettarci da questa patch? Ecco la risposta ufficiale di Epic Games.

Tramite il profilo Twitter ufficiale "Fortnite Status", Epic Games ci ha informato come suo solito che a partire da ora, 10:00 del 2 marzo 2021, Fortnite non funziona: il battle royale è offline e continuerà a esserlo per varie ore. Per fortuna questo non è tutto quello che Epic Games ha avuto da dire riguardo l'update 15.50 del suo gioco.

Viene spiegato che Fortnite riotterrà una vecchia arma che andrà a sostituire l'Hand Cannon, pronto per tornare nel Magazzino. Inoltre, la modalità Creativa riceverà una nuova misura per le Isole. Non mancano poi nuove localizzazioni per il supporto di Featured Creative Hub. Ovviamente queste non sono le uniche novità in arrivo all'interno dell'update 15.50 del battle royale.

Fortnite: l'update 15.50 porterà nuovi cross-over?

Purtroppo per ora non abbiamo altre informazioni ufficiali. Sappiamo solo che Fortnite non funziona: il battle royale è offline e lo rimarrà per varie ore. In altre parole, possiamo solo aspettare. Come sempre, Epic rivelerà le novità più interessanti per Salva il Mondo (sempre che ve ne siano) e Modalità Creativa. Per quanto riguarda la modalità Battaglia Reale, dovremo attendere che i dataminer scovino nelle nuove linee di codice del gioco le novità introdotte con l'update 15.50. Mentre aspettiamo, sappiate che una nuova meccanica di Fortnite Stagione 6 potrebbe essere stato scovata: dataminer spiega.