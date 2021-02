Ratchet & Clank gratis a marzo con Play at Home: 4 mesi di giochi PS4 e PS5 gratuiti e offerte

Ratchet & Clank per PS4 sarà gratis a marzo 2021 con il ritorno dell'iniziativa Play at Home, che proporrà quattro mesi di offerte e giochi gratuiti per PS4 e PS5, facendo tornare la stessa iniziativa che venne lanciata lo scorso aprile con l'insorgere della pandemia da Covid-19.

In un messaggio da parte di Jim Ryan sul blog ufficiale PlayStation viene dunque annunciato il ritorno di Play at Home come iniziativa, da parte di Sony, per invogliare a stare a casa e mantenere le distanze per evitare il contagio, potendo contare su giochi gratis e offerte tra sconti e iniziative analoghe su PS4 e PS5 della durata di quattro mesi.

Da marzo fino a giugno 2021, dunque, assisteremo a una serie di promozioni molto interessanti su PlayStation Store, partendo subito il 2 marzo 2021 con l'offerta di Ratchet & Clank, il capitolo per PS4 uscito nel 2016, offerto gratuitamente per un mese. Ovvero, il gioco potrà essere scaricato gratis solo dal 2 marzo all'1 aprile 2021, ma una volta riscattato rimarrà sempre in possesso dell'utente.

Dal 25 marzo 2021, inoltre, verrà avviata una nuova promozione su Funimation e Wakanim, uno o l'altro a seconda di quale servizio sia disponibile nella zona geografica in cui ci troviamo. In sostanza, dal 25 marzo oltre ai 14 giorni di prova standard verranno aggiunti altri 90 giorni gratis di accesso al servizio, con ulteriori informazioni che verranno diffuse nei prossimi giorni da Sony.

L'offerta del primo capitolo può essere peraltro un ottimo modo per introdursi nella serie in attesa del lancio del nuovo Ratchet & Clank: Rift Apart per PS5, previsto arrivare l'11 giugno 2021.