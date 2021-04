Assassin's Creed Stories: tanti romanzi e fumetti espanderanno la saga di Ubisoft

Sembra proprio che Ubisoft stia per espandere in maniera sostanziale l'universo di Assassin's Creed. Lo farà sia pubblicando nuovi giochi, ma anche attraverso tanti nuovi progetti multimediali. Per cercare di semplificare l'organizzazione di questo materiale, Ubisoft ha pensato ad un nuovo sistema di classificazione per tutte le Assassin's Creed Stories. In questo modo si potrà capire immediatamente che tipo di storia i nuovi romanzi o i nuovi fumetti andranno a raccontare.

Classics, per esempio, saranno gli adattamenti delle storie già raccontate attraverso i videogiochi.

Chronicles sono nuove storie che proseguiranno le avventure di protagonisti o mondi già incontrati.

Originals, invece, saranno basate su protagonisti e scenari mai trattati dalla serie principale.

Assieme a questa nuova classificazione sono emersi anche i dettagli dei prossimi capitoli della Assassin's Creed Stories: