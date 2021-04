Final Fantasy 13: il cosplay di Lightning di win_winry è elettrico

Final Fantasy 13, Final Fantasy XIII-2 e Lightning Returns: Final Fantasy XIII forse non sono i capitoli più amati della serie, ma non si può dire che Lightning non sia un bel personaggio. Per questo motivo non ci stupiamo se win_winry le abbia dedicato il suo ultimo cosplay.

Claire Farron, meglio conosciuta come Lightning, è risultata la protagonista femminile più amata della serie di Final Fantasy, dietro solo a mostri sacri come Squall e Cloud. Un successo arrivato sia dai tanti videogiochi che l'hanno vista protagonista, sia ai vari romanzi che ne hanno raccontato la storia, dalla difficile infanzia alla sue lotta per salvare il mondo.

Il cosplay di win_winry cerca di mettere in mostra anche l'avvenenza di questa guerriera dai capelli rosa, con un costume piuttosto minimale, anche se di buona fattura, con parti in cuoio che proteggono le zone più esposte del corpo.

Non si tratta sicuramente di un'armatura in grado di proteggere da qualcosa, nemmeno dal freddo, come è tradizione nel design di questo genere di giochi.