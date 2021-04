GTA 5: giocando da pacifista devi eliminare più di 700 nemici

Cosa succede se cercate di giocare a GTA 5 da "pacifista", dovete comunque uccidere più di 700 nemici. Un canale YouTube ha messo alla prova il gioco di Rockstar e ha cercato di completarlo eliminando il numero minimo di persone per poter avanzare fino al finale narrativo della storia, con lo scopo di scoprire il numero esatto.

La risposta è 726 persona, divise in 172 come Michael, 295 come Franklin e "solo" 258 nei panni del pazzo omicida Trevor Philips. A questi, si aggiunge una eliminazione di gruppo per la missione finale di trama di GTA 5.

Ovviamente giocare da "pacifista" in un videogioco che vuole mostrare la violenza è tecnicamente impossibile, ma questo esperimento svela qual è il livello di violenza minimo imposto dal gioco. Dopotutto, molte missioni chiedono obbligatoriamente di eliminare un certo numero di nemici, quindi è impossibile avanzare senza sporcarsi le mani. GTA 5 ha inoltre sezioni di trama nelle quali i nemici arrivano in continuazione, quindi il canale YouTube ha trovato di volta in volta il modo per superare la sezione il più rapidamente possibile.

Ovviamente, non sono state investite persone, non è stato attivato alcun inseguimento con la polizia e non è stata eseguita alcuna violenza non obbligatoria per la trama di GTA5. Potete vedere il risultato nel video qui sotto.

Vi segnaliamo anche che su Twitch GTA 5 è il più visto, ma sempre più utenti amano guardare gli streamer dormire.