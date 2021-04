PS4: altri giochi gratis di Play at Home, ci sono novità in arrivo

A partire da domani mattina presto, Horizon Zero Dawn Complete Edition - ovvero la versione con gioco base e il DLC Frozen Wilds - sarà disponibile in formato gratuito su PS4 per tutti i giocatori, senza bisogno di un abbonamento PS Plus. Si tratta di parte della promozione Play at Home, che ha già fatto dono di vari giochi gratis. Ora, scopriamo che ci sono novità in arrivo.

Tramite il PlayStation Blog, Sony ha infatti ricordato che Horizon Zero Dawn Complete Edition sarà presto disponibile in formato gratuito. In conclusione al blog post, però, ha anche affermato che "non è finita qui" e ci invita a tenere sotto controllo la pagina Play at Home del sito ufficiale PlayStation. In altre parole, sono molto probabilmente in arrivo altri giochi gratis per PS4.

Play at Home, ovvero giochi gratis PS4

Per il momento non abbiamo idea di cosa si possa trattare e quanto presto queste novità siano in arrivo. Sony, tramite Play at Home 2021, ha regalato a tutti i giocatori PS4 i seguenti giochi: Ratchet & Clank, ABZÛ, Enter the Gungeon, Rez Infinite, Subnautica, The Witness, Astro Bot Rescue Mission, Moss, Thumper, Paper Beast, oltre al già menzionato Horizon Zero Dawn Complete Edition. Molti titoli sono dedicati a PS VR.

Voi cosa ne pensate? Quali altri giochi gratis potrebbero essere in arrivo? Si tratterà ancora una volta di una delle esclusive PS4, insieme a un blocco di titoli indie e VR?