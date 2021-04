Metal Gear Rising e Castlevania: Konami ha registrato i marchi

Tramite una segnalazione di Gematsu scopriamo che Konami ha registrato i marchi di Akumajou Dracula (il nome giapponese della serie nota in occidente come Castlevania) e Metal Gear Rising in Giappone il 6 aprile. L'informazione è però stata resa pubblica solo oggi, 19 aprile 2021.

Vi ricordiamo che Metal Gear Rising Revengeance è uno spin-off della serie principale ideata da Hideo Kojima ed è stato rilasciato originariamente nel febbraio 2013 su PS3 e Xbox 360, la versione PC è invece arrivata nel gennaio 2014. Attualmente Konami non ha annunciato alcun nuovo gioco di Metal Gear o di Castlevania.

Metal Gear Rising Revengeance

La registrazione dei marchi potrebbe avere molteplici significati, dalla volontà di proporre nuovi giochi (magari sviluppati internamente, magari sviluppati da team esterni) o anche solo di realizzare delle remaster. Ovviamente si tratta solo di speculazioni. Molto più probabilmente Konami ha solo rinnovato i marchi di Castlevania e Metal Gear Rising per non rischiare di perderne il controllo.

Per il momento non abbiamo altre informazioni. Da mesi si discute del fatto che Metal Gear Solid e Castlevania avranno un reboot per PS5. Per ora però si tratta solo di rumor. Ammesso che le voci siano fondate, speriamo di scoprire presto qualche dettaglio ufficiale.