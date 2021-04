Call of Duty Stagione 3: data e ora di inizio svelate, evento di Warzone confermato

Activision ha confermato tutti i dettagli per l'arrivo della Stagione 3 di Call of Duty Black Ops Cold War e per il battle royale Call of Duty Warzone. I due giochi passeranno alla nuova season in momenti differenti. La Battaglia Reale, inoltre, avrà un proprio evento finale che servirà anche per modificare la mappa. Vediamo i dettagli su data e ora.

Call of Duty Black Ops Cold War passerà alla Stagione 3 il 21 aprile 2021 alle 06:00 del mattino, ora italiana. L'update peserà 13.1 GB. Operation Rapid Sunder - ovvero l'evento finale di Call of Duty Warzone - avrà invece inizio il 21 aprile 2021 alle 21:00, ora italiana.

Activison afferma che dobbiamo prepararci a un crescendo di caos all'interno di Call of Duty Warzone. Dovrebbero quindi avvenire grandi cose all'interno del battle royale con l'arrivo di una nuova mappa (o una nuova versione di quella attuale). Il vero update della Stagione 3 di Warzone arriverà il 22 aprile 2021 alle 06:00, ora italiana.

Vi segnaliamo infine il motivo per cui le vittorie non vengono contate dal battle royale: la cosa si risolverà a breve, come è facile intuire. Infine, se vi interessa di più il nuovo capitolo in arrivo a fine anno, vi segnaliamo che Call of Duty 2021 Vanguard potrebbe essere un disastro, ma è del tutto irrilevante.