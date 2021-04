Valheim: patch 0.150.3 disponibile, le novità

Gli sviluppatori di Valheim hanno rilasciato un nuovo aggiornamento: si tratta della patch 0.150.3. L'update è già disponibile e introduce una serie di modifiche, in particolar modo al sistema di modifica del terreno, con lo scopo di migliorare le prestazioni del gioco su PC. Vediamo i dettagli.

Gli sviluppatori di Valheim hanno affermato: "Il nuovo sistema di modifica del terreno è stato creato per ridurre il numero di instanze di rete e rende i caricamenti più veloci e più fluidi. Tecnicamente è un grosso cambiamento ma speriamo che non vi siano troppe differenze a parte qualche cambiamento minore alla zappa e alla piccozza, oltre ovviamente a caricamenti più fluidi quando vi sono molteplici modificatori attivi. Tutti i modificatori di terreno dopo questa patch useranno automaticamente il nuovo sistema."

Valheim

Il nuovo sistema di Valheim non sarà attivato in automatico ovunque: con la patch 0.150.3, nei mondi già attivi dove sono state introdotte pesanti modifiche al terreno, è stata aggiunta una nuova console di comando che può essere usata per convertire manualmente le modifiche ai terreni. Il comando è "optterrain" (senza virgolette) e converte i terreni a portata (secondo le segnalazioni, circa 150 metri). Sono stati segnalati però alcuni problemi: pare che il comando non funzioni sempre come dovrebbe.

La patch 0.150.3 di Valheim introduce anche altre novità. Ad esempio, i punti di comparsa dei draugr sono stati corretti per evitare che appaiano all'interno delle pietre. Vi sono poi correzione agli effetti sonori degli animali da compagnia e le torce non dovrebbero più supportare le costruzioni. Ci dovrebbero anche essere correzioni ad alcuni bug minori.

Vi segnaliamo infine che il castello di Fairfax è stato ricostruito in Valheim in maniera impressionante.