Fable 2: il castello di Fairfax è stato ricostruito in Valheim in maniera impressionante

Un video caricato da _-GH05T- su Reddit mostra la flessibilità e la potenza del motore di gioco di Valheim. Con un po' di olio di gomito, infatti, è riuscito a ricostruire il castello di Fairfax, uno dei luoghi più amati di Fable 2. Si tratta di un'opera dalla bellezza davvero impressionante, in grado di riportare in vita l'opera di Lionhead Studio.

Nonostante sia costruito intorno alla mitologia e all'immaginario vichingo, grazie agli strumenti messi a disposizione da Valheim è possibile creare davvero di tutto. C'è persino la Tour Eiffel. In questo caso _-GH05T- è riuscito a completare l'esterno del castello di Fairfax, ma ha intenzione di passare agli interni presto.

Il castello è stato costruito sulla montagna più alta a sua disposizione, nella parte settentrionale della mappa, ottenendo un effetto scenico davvero notevole. In teoria Valheim dovrebbe essere un gioco survival, in patica si sta trasformando nella versione vichinga di Minecraft, espandendo a dismisura il suo potenziale, soprattutto in ottica futura.

Cosa ne pensate?