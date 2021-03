Valheim: un giocatore ha creato una Tour Eiffel in scala 1:1 con 40mila blocchi

Valheim è senza dubbio il gioco del momento. Dietro questo durissimo survival a tema vichingo, però, c'è molto di più che il semplice cercare di combattere gli altri giocatori e superare le avversità. Un giocatore, per esempio, ha deciso di usare la flessibilità consentita dal motore di gioco per costruire nientemeno che una riproduzione in scala 1:1 della Tour Eiffel, il monumento più rappresentativo della Francia e di Parigi. Per creare questa meraviglia Sasafy ha dovuto utilizzare circa 40mila blocchi.

Per completare l'impresa Sasafy ci ha impiegato circa 2 settimane, che ha voluto condensare un un video timelapse (che vi proponiamo qua sotto) nel quale si vede l'immenso sforzo profuso. Sforzo per il creatore del progetto, che ha dovuto posizionare oltre 40mila blocchi, che per il suo PC. Durante la costruzione degli ultimi 5-6 livelli il frame-rate era precipitato a circa 5 FPS.

Nel caso in cui siate interessanti a vedere dal vivo questo progetto e soprattutto nel caso un cui abbiate un PC sufficientemente potente per gestire questo lunghissimo processo, a questo indirizzo potrete scaricare il lavoro di Sasafy. Tutto quello che dovrete fare sarà copiare il file in "C:\Users[UserName]\AppData\LocalLow\IronGate\Valheim\worlds". In questo modo vi troverete la Tour Eiffel una volta che avvierete il gioco.

Chissà cosa ne pensano di questo progetto i Panic Button, il team che si è offerto di portare Valheim su Nintendo Switch. La console ibrida di Nintendo riuscirebbe a contenere la Tour Eiffel?