Disco Elysium: The Final Cut su console, la data di uscita verrà annunciata questa settimana

Disco Elysium: The Final Cut avrà finalmente una data di uscita, con un annuncio previsto questa settimana, in base a quanto riferito dallo stesso team di sviluppo, ZA/UM, sul canale Discord ufficiale dedicato al gioco in questione.

Disco Elysium: The Final Cut è stato annunciato con un trailer durante i Game Awards 2020 e si tratta di una versione espansa dello splendido originale finora disponibile solo in versione PC ma presto in arrivo anche su console.

Rispetto alla versione iniziale, The Final Cut presenta anche nuovi contenuti, ma a quanto sembra le nuove quest non avranno grossa influenza sulla storia, considerando che altrimenti avrebbero potuto sbilanciare la narrazione originale, tuttavia si tratta di un'edizione molto interessante per tutti.

Non c'è ancora una data di uscita ufficiale, dunque, ma questa verrà svelata nei prossimi giorni: "Mi affaccio giusto per dire che avrete una data di uscita questa settimana", ha riferito "Mikk" sul Discord ufficiale del gioco, dunque non ci resta che attendere i prossimi giorni e vedere quando ci saranno informazioni più precise sull'atteso lancio.

Nel caso non lo conosciate, vi rimandiamo alla recensione di Disco Elysium ma vi basti sapere che si tratta di uno dei migliori RPG usciti in questi anni, in grado di recuperare alcuni elementi della tradizone classica del genere con visuale isometrica ma proporre anche un livello di narrazione e costruzione del mondo davvero alto, dunque non vediamo l'ora di poterlo provare anche su console.