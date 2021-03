Outriders su Xbox Game Pass dal day one: disponibile gratis al lancio per gli abbonati

Outriders verrà lanciato direttamente su Xbox Game Pass, con il gioco Square Enix che sarà dunque disponibile dal day one direttamente nel catalogo del servizio su abbonamento Microsoft, accessibile gratis dagli abbonati.

A partire dall'1 aprile 2021, data di uscita di Outriders (ma non è un pesce d'aprile, come fa notare anche il blog ufficiale Xbox Wire), gli abbonati a Xbox Game Pass e Xbox Game Pass Ultimate potranno accedere al nuovo gioco in versione Xbox Series X|S e Xbox One o su Android attraverso xCloud, purtroppo non sembra sia previsto l'accesso anche alla versione PC.

Viene dunque confermata la voce di corridoio che era emersa già alla fine della settimana scorsa: attraverso un'email della solita Melissa McGamepass, infatti, si era iniziato a pensare alla possibilità che Outriders fosse in arrivo su Xbox Game Pass, visto che il testo del messaggio, secondo lo stile tipico della fantomatica responsabile del servizio Microsoft, conteneva rimandi a un "segnale" e a una "anomalia", che avevano fatto pensare al gioco di People Can Fly e Square Enix.

La questione viene dunque confermata da Microsoft: Outriders sarà disponibile dal primo aprile direttamente su Xbox Game Pass. Il gioco è uno shooter con elementi RPG caratterizzato da un'ambientazione fantascientifica, che si è già fatto conoscere al pubblico attraverso la distribuzione di una demo provata già da oltre 2 milioni di giocatori, in grado di dimostrare l'ottimo potenziale del titolo.