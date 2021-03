Xbox Game Pass: nuovo gioco misterioso in arrivo, è Outriders?

Xbox Game Pass preannuncia un'altra novità in arrivo, a quanto pare un nuovo gioco ancora misterioso e da scoprire attraverso i soliti enigmi proposti dalla mitica Melissa McGamepass, personaggio ormai mitologico che rientra nella sempre ottima comunicazione relativa al servizio Microsoft.

Per chi non avesse mai seguito la questione, l'account Twitter ufficiale di Xbox Game Pass utilizza spesso e volentieri le presunte email di questa misteriosa Melissa McGamepass come modo per lanciare indizi e sfidare l'utenza a scoprire quali giochi siano in arrivo nel catalogo, proponendo degli enigmi nascosti all'interno dei testi.

In questo caso, possiamo trovare almeno due riferimenti importanti: il primo è il fatto che sembra trattarsi di un gioco nuovo, dunque da lanciare direttamente all'interno di Xbox Game Pass: "Quel nuovo gioco è stato confermato e arriverà ufficialmente nel servizio", si legge in una prima parte dell'email.

Verso la fine, poi, un indizio che in molti considerando decisivo: "Qualcun altro ha notato un misterioso segnale apparire in lontananza di recente o sono io l'anomalia in questa situazione?" I riferimenti al segnale e all'anomalia, secondo diversi utenti, potrebbero riguardare Outriders, che si candida dunque ad essere un possibile nuovo gioco nel catalogo di Xbox Game Pass.

La questione è piuttosto dubbia perché Outriders è un gioco nuovo e una produzione di grosso calibro, dunque non è facile che possa essere protagonista di un lancio direttamente all'interno di Xbox Game Pass, che di solito riserva questo trattamento ai giochi first party di Xbox Games Studios o a titoli indie, ma gli indizi potrebbero effettivamente puntare in questa direzione.

In ogni caso, si tratta di giornate piuttosto piene in quel del Game Pass: da oggi sono disponibili in catalogo 20 giochi Bethesda, infatti, che portano il totale a 533 titoli Xbox, PC e cloud in tutto. Nel frattempo, proviamo a decifrare il misterioso messaggio della sempre ottima Melissa McGamepass, riportato qui sotto.