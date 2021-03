Genshin Impact: il cosplay di Lisa da parte di Japp_Leack è generoso

Genshin Impact continua a fornire materiale d'ispirazione per le cosplayer in tutto il mondo, come possiamo vedere anche da questo cosplay di Lisa Minci da parte dell'ottima Japp_Leack, modella russa che si sta conquistando ampi spazi in quest'ambito fra Twitter e altri social.

Lisa Minci è uno dei personaggi più noti di Geshin Impact anche perché si riceve subito durante il Prologo nel primo atto del gioco, dunque è subito tra le protagoniste del fenomenale action RPG di MiHoYo che sta impazzando in tutto il mondo.

Grande maga, tra le allieve più promettenti della Sumeru Academia, si ritrova in un ruolo più dimesso quando decide di tornare a Mondstadt per occuparsi della biblioteca dei Knights of Favonius, ma il suo potere magico è ancora intatto e capace di sprigionarsi all'occorrenza con grande efficacia.

È anche, indubbiamente, una donna molto affascinante, dotata di forme generose che vengono alquanto esaltate dal particolare vestito da elegante strega, caratterizzato da una profonda scollatura. Ovviamente, proprio queste caratteristiche vengono spesso esaltate dai cosplay e quello qui presente di Japp_Leack non fa eccezione, come si nota soprattutto nella seconda foto che emerge sfogliando il post di Instagram, che mostra la ragazza a figura intera.

Tra gli altri cosplay andati in scena di recente su queste pagine, ricordiamo quello di Yennefer firmato rolyat da The Witcher 3, quello di Miruko di titanchibi da My Hero Academia, il cosplay di Tifa firmato Irina Meier da Final Fantasy 7 e quello di Tsunade firmato Japp_Leack, ovvero la stessa autrice di quest'ultimo riportato oggi, da Naruto.