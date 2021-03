The Mandalorian: con la cacciata di Gina Carano, cancellato il Funko Pop di Cara Dune

Il caso Gina Carano continua ad avere effetti su Star Wars: The Mandalorian, in particolare per quanto riguarda il marketing e il merchandising della serie TV, visto che i produttori continuano a prendere provvedimenti di conseguenza alla cacciata dell'attrice dal cast, in questo caso con la cancellazione del Funko Pop dedicato al personaggio di Cara Dune.

Prosegue la sorta di damnatio memoriae nei confronti dell'attrice ex-lottatrice, e probabilmente non poteva essere altrimenti, visto il modo in cui ha trattato argomenti decisamente delicati e le contromisure che, soprattutto di recente, i produttori cinematografici e televisivi prendono in questi casi.

Ricordiamo che la Carano è stata licenzata da LucasFilm e sbattuta fuori da The Mandalorian per alcune frasi riportate sui social, nelle quali sostanzialmente parificava la situazione dei sostenitori di Trump nel periodo post-elezioni e vittoria di Biden con quella degli ebrei all'epoca della Seconda Guerra Mondiale. Paragone indubbiamente fuori luogo, ma non è stata l'unica uscita dell'attrice finita sotto i riflettori.

A dire il vero, la Carano ha collezionato una serie di episodi di questo genere, continuando a spargere sui social affermazioni che mischiano teorie del complotto, fake news e posizioni politiche decisamente discutibili su diversi argomenti. Come risultato, e forse anche in seguito ad altri comportamenti tenuti sul set, visto che secondo una fonte interna le motivazioni del provvedimento sarebbero molteplici, Gina Carano è stata licenziata, con il suo personaggio di Cara Dune che sta subendo una vera e propria cancellazione postuma dalla memoria collettiva.

Dopo la cancellazione dell'action figure di Cara Dune, infatti, arriva anche la rimozione del Funko Pop dedicato, ovvero la statuetta in vinile appartenente alla celebre serie, che sarebbe dovuta uscire questa estate. Non ci sono al momento annunci ufficiali al riguardo, ma sono state raccolte già alcune testimonianze di utenti che avevano ordinato la statuetta e hanno ricevuto comunicazione della cancellazione del prodotto.