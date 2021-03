Racing Master: Codemasters presenta la nuova simulazione di guida per iOS e Android

Racing Master è la nuova simulazione di guida sviluppata da Codemasters per piattaforme mobile, ovvero iOS e Android, in collaborazione con NetEase Games e destinato a portare su questi dispositivi un'esperienza racing alquanto realistica.

Il gioco verrà messo a disposizione in beta test nel corso di marzo, con data ancora da specificare ma inizialmente solo in USA e Canada, con altre aree geografiche a seguire, prima del suo rilascio in versione definitiva. Considerando i nomi coinvolti, possiamo aspettarci ottime cose da Racing Master, dunque si tratta di un titolo da tenere in considerazione.

Codemasters è infatti il team britannico specializzato in giochi di corse e responsabile di numerosi titoli del genere come i recenti DiRT 5 e F1 2020, mentre NetEase è un vero e proprio gigante nell'industria videoludica mobile, in grado dunque di sostenere il progetto con una piattaforma online di grosso calibro.

Per il resto, Racing Master si presenta come una "simulazione real-time" di guida, in base alla descrizione ufficiale. Sviluppata su Unreal Engine 4 e sul motore EGO di Codemasters, il gioco propone grafica realistica e licenze ufficiali su supercar come Ferrari, Lamborghini, Porsche, Koenigsegg e Aston Martin.

L'anima di Racing Master è la competizione multiplayer, a quanto pare, con la possibilità di modificare e personalizzare le auto attraverso variazioni estetiche, set-up e modifiche tecniche tra motore e carrozzeria. In base a quanto è visibile nel trailer di presentazione, la grafica sembra davvero impressionante e potrebbe forse richiedere un hardware piuttosto all'avanguardia, staremo a vedere. Ricordiamo, peraltro, che Codemasters è stata recentemente acquisita in blocco da Electronic Arts.