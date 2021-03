PC Gaming Show 2021 confermato, si terrà a giugno

Il PC Gaming Show 2021 è stato confermato, dunque l'evento specifico dedicato al mondo dei videogiochi su PC in periodo E3 si terrà anche quest'anno a giugno, ha confermato PC Gamer nelle ore scorse.

Non c'è ancora una data precisa per l'evento, ma abbiamo intanto il mese di giugno 2021 come riferimento generico per la nuova edizione, che si terrà verosimilmente in concomitanza con l'E3 2021, anche questo confermato per quest'anno ma in una forma ovviamente diversa, come evento esclusivamente in streaming online.

L'anno scorso, il PC Gaming Show portò con sé ben 50 titoli e si tenne all'interno delle varie iniziative in remoto che hanno caratterizzato la strana estate videoludica 2020, purtroppo (vista la causa) destinata a diventare una sorta di nuovo standard e a proseguire anche per il 2021. Il PC Gaming Show 2020 si è tenuto il 13 giugno 2020, dunque è verosimile che anche l'edizione di quest'anno possa tenersi intorno a tale data.

Come al solito, si tratterà di una presentazione esclusivamente incentrata sui giochi per PC, con trailer, annunci e novità in arrivo su piattaforma Windows e dintorni ma è difficile pensare adesso ai possibili titoli presenti. In ogni caso, quello che possiamo riportare al momento è la certezza che il PC Gaming Show 2021 si terrà a giugno di quest'anno, dunque terremo d'occhio la questione e la seguiremo in diretta quando sarà il momento.