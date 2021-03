Final Fantasy 7 Remake, il cosplay di Tifa firmato Irina Meier vi farà innamorare

Final Fantasy 7 Remake è senza dubbio uno dei protagonisti di questo mese, visto che può essere scaricato gratuitamente dagli abbonati a PlayStation Plus. Ebbene, Irina Meier ne ha approfittato per proporci il suo cosplay di Tifa.

La foto riflette un po' lo stile della modella russa, che raramente si lascia andare a pose particolarmente audaci, lasciando che a parlare siano la qualità del set e le sue innegabili doti fisiche, come accaduto per Triss in versione Cyberpunk 2077 e Aela la Cacciatrice da The Elder Scrolls V: Skyrim.

Tifa, dal canto suo, si pone senza dubbio come uno dei personaggi di riferimento per le cosplayer, che l'hanno interpretata praticamente in ogni salsa, specie negli ultimi mesi in concomitanza con il successo del remake Square Enix.

Come scritto in apertura, Final Fantasy VII Remake è gratis su PlayStation Plus a marzo 2021, insieme a Maquette, Remnant: From the Ashes e Farpoint, lo sparatutto in realtà virtuale per il visore PlayStation VR.