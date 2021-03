Gothic Remake, sviluppo affidato al nuovo team Alkimia Interactive da THQ Nordic

Lo sviluppo di Gothic Remake è stato affidato da THQ Nordic al nuovo team Alkimia Interactive, che ha aperto i battenti in quel di Barcellona, in Spagna.

In lavorazione per PC, PS5 e Xbox Series X|S, Gothic Remake ha cominciato a prendere forma la scorsa estate, nell'ambito di uno studio che nel corso del tempo si è ampliato ed è attualmente alla ricerca di nuovo personale.

L'obiettivo di Alkimia Interactive è quello di creare RPG di alta qualità, e il loro primo progetto sarà appunto Gothic Remake. I lavori procedono spediti e nelle prossime settimane avremo modo di vedere i frutti di questo impegno.

"Ci stiamo sforzando di far sì che Alkimia Interactive diventi un team di riferimento per il genere RPG", ha dichiarato il capo dello studio Reinhard Pollice. "La nostra ambizione è quella di diventare una delle migliori realtà nello sviluppo di giochi per PC e console nel sud Europa."

Insomma, un primo incarico di peso per lo studio spagnolo, che dovrà dimostrare fin da subito le proprie capacità e soddisfare le aspettative dei fan dell'originale Gothic: non sarà semplicissimo riuscirci.