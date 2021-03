Xbox e Bethesda, evento ufficiale oggi in diretta dalle 18.30

Xbox e Bethesda celebreranno la propria unione oggi con un primo evento ufficiale che seguiremo in diretta a partire dalle 18.30: si tratterà di una tavola rotonda a cui parteciperanno figure chiave delle due aziende.

L'acquisizione di Bethesda da parte di Microsoft cambierà tutto, e finalmente si comincerà a discutere di cosa ciò significherà per la piattaforma Xbox e per il mercato videoludico in generale.

Parteciperanno di sicuro all'evento i vari Phil Spencer, Pete Hines e Todd Howard, ma sarà interessante capire esattamente cosa diranno, fin dove si spingeranno nel disegnare un'eventuale strategia per questa nuova realtà.

Non è infatti ancora perfettamente chiaro cosa succederà ai prossimi titoli Bethesda, se dunque saranno esclusive Xbox o meno, nonché cosa significherà l'acquisizione per i franchise meno fortunati del publisher.

Potrebbe inoltre essere senz'altro l'occasione giusta per annunciare le nuove aggiunte su Xbox Game Pass, visto che sono stati promessi giochi extra già da questa settimana.

Potrete seguire la diretta in nostra compagnia, con il commento di Vincenzo Lettera e Francesco Serino. Non mancate!