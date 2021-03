Xbox Game Pass: giochi Bethesda in arrivo già da questa settimana

Xbox Game Pass si prepara a ricevere un bell'ampliamento del proprio catalogo grazie all'introduzione di Bethesda all'interno degli Xbox Games Studios e i primi effetti si avranno già da questa settimana, con l'arrivo di altri giochi del gruppo ZeniMax nel servizio su abbonamento Microsoft.

Non sappiamo ancora di cosa si tratta, ma nel messaggio di benvenuto a Bethesda da parte Phil Spencer pubblicato in forma ufficiale, il capo di Xbox ha fatto riferimento esplicito alla questione: "Nel frattempo, per celebrare in maniera appropriata questo momento speciale, porteremo altri giochi Bethesda in Xbox Game Pass nel corso di questa settimana. Restate sintonizzati per ulteriori dettagli!"

Attendiamo dunque di sapere di cosa si tratti: verosimilmente non arriveranno tutti insieme ma ci sarà un'introduzione dilazionata, anche perché diversi titoli possono avere accordi specifici con publisher o distributori vari da tenere in considerazione. In ogni caso, possiamo fare affidamento al riepilogo pubblicato anche su Resetera: quello riportato qui sotto è l'elenco dei giochi Bethesda e ZeniMax ancora non presenti su Xbox Game Pass, dunque logicamente le nuove introduzioni saranno tra queste possibili scelte: