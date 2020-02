Gothic, il remake in sviluppo per PC, PS5 e Xbox Series X: è ufficiale

Gothic tornerà con un remake attualmente in sviluppo per PC, PS5 e Xbox Series X: lo ha annunciato THQ Nordic, fornendo i primi dettagli sul progetto, la cui uscita avverrà dopo il 2020.



La conferma del publisher arriva a due mesi dalla pubblicazione della demo di Gothic Remake, che ha riscosso un grande successo e stabilito che gli utenti desiderano il ritorno della serie nata nel 2001.



Nello specifico, ben 180.000 giocatori hanno provato la demo su Steam, lasciando più di 9.000 recensioni, e oltre 43.000 hanno risposto al questionario pubblicato da THQ Nordic per sondare il terreno circa la realizzazione di un remake del classico di Piranha Bytes.



Si è dunque deciso di fondare un nuovo studio di sviluppo a Barcellona che si occuperà di partire proprio dalla demo di Gothic Remake e cominciare a introdurre le modifiche suggerite dagli utenti, in primo luogo uno stile più decadente e meno colorato per il mondo di gioco.



"Accettiamo la sfida di sviluppare un Gothic Remake che sia il più possibile fedele all'esperienza originale e possa portare le atmosfere del mondo di Gothic in un contesto moderno sotto il profilo del comparto tecnico e delle meccaniche di gameplay", ha dichiarato Reinhard Pollice, business and product development director presso THQ Nordic.



Gothic Remake verrà dunque messo in piena produzione e sviluppato per PC e console next-gen. Il gioco non ha ancora una finestra di lancio, ma è certo che arriverà dopo il 2020.