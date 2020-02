PlayStation Player Celebration, premi esclusivi per gli utenti PS4

PlayStation Player Celebration è il nuovo concorso indetto da Sony per gli utenti PS4 che consente di ricevere premi esclusivi.



Si tratta di un'iniziativa organizzata per celebrare gli oltre 100 milioni di giocatori in possesso della console della casa giapponese, ma per via delle solite restrizioni legali non è disponibile in Italia.



Ad ogni modo, gli utenti PS4 che vivono in un paese in cui l'iniziativa è valida possono registrarsi sul sito ufficiale con il proprio ID PSN, giocare con svariati titoli per PS4 per un tempo stabilito e sbloccare Trofei al fine di consentire alla community di raggiungere determinati obiettivi.



I premi includono avatar e temi esclusivi. Registrandosi, inoltre, si partecipa all'estrazione di un PlayStation kit, che include un vero trofeo Platino con l'ID PSN serigrafato e un voucher PlayStation Store da 90 euro.