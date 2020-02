Biomutant, niente data di uscita ma il gioco è ancora in lavorazione

Biomutant non ha ancora una data di uscita, ma il gioco è in lavorazione e arriverà nei negozi non appena sarà pronto: lo hanno dichiarato gli sviluppatori di Experiment 101.



"Sappiamo che molti di voi si chiedono se Biomutant sia ancora in sviluppo. Be', possiamo assicurarvi che non abbiamo mai lavorato così duramente e non siamo mai stati così concentrati sul progetto."



"Stiamo facendo tutto il possibile per rendere questo gioco il migliore che abbiamo mai realizzato, l'esperienza più coinvolgente e straordinaria che siamo in grado di creare. Possiamo solo sperare nel vostro continuo supporto e nella pazienza mentre completiamo le ultime fasi."



"Come alcuni di voi sanno o possono comprendere, i lavori di chiusura di un progetto del genere sono lunghi, impegnativi e imprevedibili. Le ambizioni e le dimensioni di Biomutant aggiungono ulteriore complessità al quadro."



"Annunceremo la data di uscita non appena tutti i membri dello studio avranno la certezza di poterla rispettare, quando il gioco sarà pronto. Vi ringraziamo di nuovo per la comprensione, il supporto e l'entusiasmo che avete manifestato per il nostro gioco."