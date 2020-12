Cyberpunk 2077, Ciri c'è: il nuovo cosplay sexy è firmato da Irina Meier

Ciri è presente in Cyberpunk 2077, quantomeno nell'interpretazione sexy del cosplay realizzato da Irina Meier, che potete ammirare in calce.

Sulla scia del successo della Ciri futuristica di Mia Malkova, anche la modella russa ha voluto rendere omaggio al celebre personaggio collocandolo fra le strade di Night City.

"Mi piace davvero tanto il mondo di Cyberpunk 2077", ha scritto Irina nel suo post su Instagram. "Come sapete sono più che altro una 'ragazza medievale' e quindi giochi come The Witcher sono più vicini ai miei gusti, ma Cyberpunk è fantastico!"

"Sono scioccata da quanto bello e vasto sia il mondo di gioco (sto giocando con le impostazioni ultra e il ray tracing al massimo) (...), e inoltre anche la storia mi ha catturato, facendomi riflettere sul futuro, la moralità e la società."