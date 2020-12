The Elder Scrolls V, Irina Meier bellissima nel cosplay di Aela la Cacciatrice

Irina Meier ha indossato nuovamente i (pochi) panni di Aela la Cacciatrice per il suo ultimo cosplay dedicato a The Elder Scrolls V: Skyrim.

Si tratta di un nuovo set di foto dopo la galleria di Aela la Cacciatrice di qualche giorno fa, ma se possibile la qualità è ancora migliore e lei è indubbiamente bellissima.

"Non ho niente di significativo da dire, oggi, dunque potete semplicemente ammirare la bellissima armatura arrugginita che ho costruito con amore", ha scritto la modella russa. A cosa si riferisce, stavolta?

A un post che trovate qui sotto, in cui Irina parla delle inevitabili difficoltà di questo periodo e dei tanti impegni anche di lavoro saltati per via della pandemia, in attesa di tempi migliori.