NVIDIA RTX 3060 Ti, da Gigabyte i modelli AORUS Master, Gaming OC Pro ed Eagle OC

Gigabyte ha annunciato i cinque modelli della NVIDIA RTX 3060 Ti, che includono le versioni AORUS Master, Gaming OC Pro ed Eagle OC. La nuova GPU si pone come la scelta perfetta per ottenere il massimo dal gaming a 1080p e 1440p.

Come dimostra la nostra recensione della NVIDIA RTX 3060 Ti, la prima scheda video con architettura Ampere di fascia media offre prestazioni eccellenti e supporta tutte le più avanzate tecnologie NVIDIA: dal DLSS al Reflex, passando per NVIDIA Broadcast.

Il modello AORUS Master vanta un sistema di dissipazione a tre ventole da 110 millimetri di diametro e promette dunque performance termine straordinarie unite a un'attenzione all'estetica grazie alle luci RGB integrate, nonché a una grande cura per la componentistica e la costruzione: la scheda perfetta per gli entusiasti.

Il modello Gaming OC Pro è invece focalizzato sulla concretezza, con un sistema di dissipazione a tre ventole Windforce pensato per durare a lungo e raffreddare con grande efficacia i componenti. Anche in questo caso la GPU viene impreziosita da un sistema RGB controllabile via software, per un grande mix di prestazioni e bellezza.

Infine il modello Eagle OC, il migliore per chi preferisce sistemi di dissipazione a doppia ventola, con componenti ultra-duraturi e un design ispirato alla fantascienza, con parti trasparenti e l'immancabile zona LED RGB gestibile in maniera personalizzata tramite RGB Fusion 2.0.