GeForce RTX 3060 Ti: la recensione della prima Ampere di fascia media

Con la recensione della GeForce RTX 3060 Ti Founders Edition ci troviamo di fronte alla prima scheda di fascia media della nuova generazione, in arrivo nei negozi domani 2 dicembre 2020 con un prezzo di circa 348 euro più iva, che da noi dovrebbe aggirarsi intorno ai 420 euro. Siamo quindi nella parte alta di questo segmento di mercato, con una cifra similare a quella delle GeForce RTX 2060 Super custom, ma siamo anche di fronte a una scheda che promette prestazioni superiori a una GeForce RTX 2080 Super. Abbastanza, su carta, per il 1080p a framerate molto elevati, per il 1440p senza compromessi e per qualche escursione nel 4K.

Caratteristiche

Il cofanetto della GeForce RTX 3060 Ti FE è lo stesso dei modelli superiori per una scheda che condivide forme, raffreddamento ed estetica, compresa la mancanza di qualsivoglia LED, con la GeForce RTX 3070. Ritroviamo quindi l'infrastruttura in spesso metallo che cinge interamente la 3060 Ti tagliandola a metà, a formare una sorta di simbolo dell'infinito aperto, mentre intorno alle due ventole, chiuse ai bordi per massimizzare il raffreddamento, ci sono radiatori a vista che ricoprono l'intera parte frontale della scheda. Sul retro invece l'armatura è in plastica, seppur molto robusta e impreziosita da sottili scanalature, escludendo un'ampia feritoia che riprende, seppur in piccola parte e senza ventola apposita, il concept delle GeForce RTX 3080 e RTX 3090, lasciando che parte dell'aria della scheda contribuisca alla ventilazione allontanando il calore dalle parti più sensibili della configurazione.

Il problema, comunque, non dovrebbe sussistere considerando che lo stesso sistema di dissipazione si comporta egregiamente come con la più potente GeForce RTX 3070 ed è senza dubbio sufficiente per una scheda da 200W, ben meno affamata di energia dei modelli superiori seppur sempre equipaggiata con il nuovo connettore di alimentazione NVIDIA e con il relativo adattatore per utilizzarla con qualsivoglia alimentatore.

La parentela tra la RTX 3060 Ti e la RTX 3070 non si ferma all'estetica o al raffreddamento. Il chip utilizzato è sempre il GA104, anche se in questo caso depotenziato con 4864 contro 5888 CUDA core, mentre la memoria video è sempre da 8 GB di GDDR6 a 14 Gbps, con un bus da 256-bit e una banda passate di 448 GB/s. Risulta quindi identica in termini di specifiche non solo a quella della RTX 3070 ma anche a quella della RTX 2060 Super, ma gode gode di migliorie architetturali che con diversi titoli, come abbiamo già avuto modo di verificare, riducono di oltre un quarto l'utilizzo di memoria video. Non è il caso, quindi, di affidarsi esclusivamente ai numeri di fronte all'importante lavoro di ottimizzazione compiuto su Ampere che pur riprendendo il discorso direttamente dalla serie Turing porta novità decisamente rilevanti. Ben più delle frequenze che aumentano di appena 15 Mhz rispetto alla RTX 2060, anche se la velocità in boost di 1650 MHz della RTX 3060 Ti è per lo più indicativa. Parliamo infatti di schede pensate per girare a regimi decisamente più elevati semplicemente affidando al sistema la gestione dei clock.

Nel passaggio da Turing ad Ampere tutti i core sono diventati CUDA core, con tutti i vantaggi del caso anche per le applicazioni che li sfruttano, ma metà possono trasformarsi in core Int32 quando necessario in modo da sfruttare all'osso qualsiasi motore grafico. Inoltre la nuova architettura mette sul piatto un salto netto nell'efficienza che, sfruttando a fondo l'intera scheda con titoli come Minecraft RTX, arriva a sfiorare un incremento di 1,9 volte. In questo caso, infatti, si fanno sentire anche i nuovi Tensor core che pur essendo solo 152 contro i 272 della RTX 2060 Super, sono di terza generazione e risultano su carta più potenti di 2,7 volte rispetto a quelli usati nelle GPU della serie 2000. Si fermano invece a un incremento prestazionale di 1,7 volte gli RT core di seconda generazione, ma aumentano per numero, seppur di poco, passando dai 36 della RTX 2060 Super ai 38 della RTX 3060 Ti.

Inoltre il pacchetto include evoluzioni future tra cui troviamo ovviamente la tecnologia RTX IO, pensata per sfruttare una SSD in modo simile a una memoria come accade sulle nuove console, e qualcosa di simile alla Smart Access Cache, come abbiamo visto con le nuove Radeon in alcuni casi in grado di garantire salti prestazionali tangibili. Il tutto condito dai passi in avanti dell'ecosistema NVIDIA che ha lavorato per ridurre al minimo la latenza di sistema con la tecnologia Reflex e non si è dimenticata del contorno, con una spinta netta per la tecnologia Broadcast. La rimozione del rumore di fondo e il green screen automatico sono infatti arrivati a livelli di precisione elevatissima grazie all'intelligenza artificiale che rappresenta anche nel gaming uno dei punti di forza della serie Ampere.