Outward, vendite per oltre un milione di copie: ottimo risultato per Nine Dots

Outward ha totalizzato vendite per oltre un milione di copie: un ottimo risultato per il cRPG sviluppato da Nine Dots Studio, come testimonia il comunicato ufficiale pubblicato da Koch Media.

Appena arricchito dal lancio dell'espansione Soroboreans, Outward ha colto di sorpresa il mondo videoludico con il suo approccio duro e originale.

La sua popolarità è cresciuta man mano che sempre più avventurieri hanno accettato la sfida e si sono lanciati all'avventura, lasciandosi immergere nei magici mondi di Auria.

A 20 mesi dal lancio e avendo appena annunciato un secondo DLC "The Three Brothers", sia Koch Media che Nine Dots Studio sono felici di festeggiare questo momento.

"Oggi più che mai, i giocatori stanno abbracciando giochi di ruolo impegnativi e si stanno immergendo nelle loro trame profonde e ricche", ha dichiarato Mario Gerhold , Int. Marketing Director di Koch Media.

"Outward è un ottimo esempio di questi giochi che non solo sono molto divertenti, ma incoraggiano la creazione di legami tra i giocatori - sia da soli che in coop - tra i loro personaggi e offrono una gradita fuga temporanea dalla realtà in mondi fantastici e gratificanti."

"È difficile trovare le parole da dire quando ti accade qualcosa che sembrava impossibile", ha detto invece Guillaume Boucher-Vidal, CEO di Nine Dots Studio.

"Dopo il flop con i nostri due giochi precedenti, avevo aspettative molto conservative e pensavo che vendere 100.000 copie sarebbe stato un grande passo avanti rispetto ai nostri titoli precedenti. Aver venduto dieci volte di più è surreale."

"Outward non è un gioco perfetto, ma ha molto cuore. Ora abbiamo esperienza, un pubblico e più risorse che mai. Sono entusiasta di pensare a cosa ci riserverà il futuro."