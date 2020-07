Outward: il DLC The Soroboreans è disponibile su PS4 e Xbox One

Deep Silver e Nine Dots Studio hanno annunciato che il DLC The Soroboreans di Outward è disponibile a partire da oggi su PS4 e Xbox One. Questo contenuto offre nuove abilità, nuovi nemici, corruzione, incantesimi, effetti speciali e molto altro.

Lanciato il 26 marzo 2019 dallo studio di sviluppo canadese Nine Dots Studio, Outward ha convinto diversi giocatori in tutto il mondo. La nostra recensione di Outward parla di un gioco "rozzo, spigoloso all'inverosimile e dotato di una curva d'apprendimento ripidissima, si fa odiare in ogni modo, ma allo stesso tempo finisce per affascinare, soprattutto se si è alla ricerca di un gioco di ruolo profondo e senza compromessi. Il risultato è che per alcuni potrebbe essere il peggiore titolo dell'anno, mentre per altri un capolavoro che ricorderanno per tutta la vita."

Un quadro piuttosto complesso. Con The Soroboreans gli sviluppatori cercano di far propendere la bilancia a favore dell'esperienza indimenticabile. Ci riusciranno?