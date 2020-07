God of War: B is for Boy è un divertente libro illustrato per bambini

B is for Boy è un divertente libro illustrato ispirato alla storia del bellissimo God of War del 2018. Si tratta di un libro pensato per i bambini e pubblicato da Insight Editions, la casa editrice dei libri di cucina di Fallout e Overwatch.

Il libro sarà pubblicato il primo di settembre e riprende la storia di Kratos e Atreus. Ovviamente le vicende narrate non sono molto fedeli alla storia originale, essendo un libro pensato per insegnare l'ABC ai più piccoli, ma le figure, i personaggi e le leggende coinvolte sono quelli dell'esclusiva per PS4 del 2018.

Gli autori Andrea Robinson e l'illustratrice Romina Tempest hanno lavorato per rendere il loro progetto piacevole anche per gli adulti, ovvero coloro che molto probabilmente hanno giocato al gioco e apprezzeranno i tanti riferimenti contenuti al suo interno.

Il libro è fatto in collaborazione con Sony Santa Monica e costerà 16,99 dollari. A questo indirizzo è possibile prenotarlo.

L'obiettivo, secondo gli autori, è stato quello di replicare il medesimo rapporto padre/figlio del gioco all'interno del libro. Non era nemmeno pensabile fare molto di più, avendo a disposizione 26 lettere per raccontare un'avventura lunga circa 30 ore e soprattutto ricca di smembramenti, sangue e "boy".

Il lavoro conterrà, comunque, un paio di parti non proprio adatte ai bambini, che dovranno essere accompagnati nella lettura per avere un'esperienza completamente libera da cose che potrebbero turbarli.

Nella scheda di God of War potrete trovare tutte le informazioni che vi servono sul gioco.

Su Twitter la casa editrice ha pubblicato anche un breve video che mostra il libro: cosa ne pensate?

Come along as Kratos teaches his son Atreus the ABC's of the nine realms with God of War: B is For Boy. This new humorous take on @PlayStation's God of War is written by @ASMRobinson and features original artwork by @RominaTempest. Preorder your copy: https://t.co/LhmD2wsvzs pic.twitter.com/7Hy3GsP2cD