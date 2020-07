La top 10 dei personaggi femminili più amati dai giocatori riserva qualche sorpresa

La top 10 dei personaggi femminili più amati dai giocatori stilata da OnBuy.com, tramite il proprio Technology Department, riserva più di qualche sorpresa. Il sondaggio, compiuto intervistando oltre 3.500 giocatori ha svelato come personaggi classici come Lara Croft o la principessa Zelda, in realtà, non sono più le più amate dai videogiocatori di tutto il mondo. A vincere, con il 72% delle preferenze è la principessa Cirilla Fiona Riannon, meglio conosciuta come Ciri, coprotagonista di The Witcher 3: Wild Hunt.

In seconda posizione troviamo un grande classico: Lara Croft, brillante protagonista degli anni 2000 che si è saputa rinnovare recentemente grazie al lavoro di Crystal Dynamics e Square Enix. In terza posizione troviamo la Principessa Zelda, altro personaggio senza tempo, che ha fatto innamorare milioni di videogiocatori dal 1986 in avanti.

Ai piedi del podio abbiamo Ellie, la protagonista di The Last of Us, un personaggio e una serie che difficilmente lasciano indifferenti. In quinta posizione c'è Peach, l'eterna rapita dei giochi di Super Mario. Un personaggio che, però, negli anni ha acquistato sempre maggiore popolarità e spessore grazie alla partecipazione in diversi giochi sportivi e anche alcune avventure solitarie.

Proseguiamo con Clementine, brillante protagonista di The Walking Dead, seguita da Elizabeth di Bioshock Infinite e Cortana, l'intelligenza artificiale dei PC Win..ehm, la spalla e la coscienza di Master Chief in Halo.

Chiudono la classifica Alyx Vance, ritornata in auge grazie al bellissimo Half-Life: Alyx e Tifa Lockhart, l'amica di infanzia di Cloud Strife, il protagonista di Final Fantasy 7.

Ecco la classifica completa:

Ciri Lara Croft Zelda Ellie Peach Clementine Elizabeth Cortana Alyx Vance Tifa Lockhart

Cosa ne pensate? Quali sono i vostri personaggi femminili preferiti?