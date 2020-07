Gmail: il nuovo aggiornamento di Google garantisce Split View e multitasking su iPad

Il multitasking di Gmail su iPad e in generale su dispositivi iOS di Apple richiedeva da tempo alcune rifiniture: sono arrivate, finalmente, dal più recente aggiornamento reso disponibile da Google.

Nei fatti, il nuovo update di Gmail per iPad garantisce un funzionamento migliorato del multitasking e, soprattutto, la possibilità di utilizzare finalmente lo Split View. Lo Split View, feature degli iPad, consente di suddividere il display in una serie di finestre, visualizzabili nello stesso momento. La feature verrà riconfermata anche con iOS 14: ecco tutti gli iPhone e iPad che lo riceveranno.

Il fatto che l'app di Gmail sia finalmente pronta per il multitasking è stato sottolineato da Google stessa: "adesso puoi avviare il multitasking con Gmail e altre applicazioni mentre usi il tuo iPad. Puoi utilizzare contemporaneamente Gmail e Google Calendar grazie alla funzione Split View e controllare i tuoi impegni prima di rispondere ad una mail, o prima di confermare l'orario di una riunione. In alternativa, puoi trascinare e rilasciare le foto da Google Foto dentro ad un'email senza uscire da Gmail".

Ecco infine la procedura per abilitare multitasking e Split View su Gmail (versione per iPad):

Avviare l'app di Gmail su iPad

Scorrere verso l'alto la parte inferiore dello schermo (così da avviare il dock)

Tenere premuta sul dock la seconda app che si desidera avviare, poi trascinarla verso il margine destro o sinistro del display

Trascinando la linea di divisione delle app al centro dello schermo è possibile garantire ad entrambe le applicazioni lo stesso spazio sul display