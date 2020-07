iOS 14, tutti gli iPhone e gli iPad compatibili che lo riceveranno

Lo scorso anno si scoprì che iOS 13 sarebbe stato supportato solo dagli iPhone approdati sul mercato negli ultimi quattro anni. Leciti, dunque, i dubbi di tutti gli utenti Apple che attendono iOS 14, le cui prime beta sono già disponibili. Vogliamo pertanto parlarvi di tutti gli iPhone e gli iPad che lo riceveranno.

iOS 14 presenterà tante nuove funzionalità, Apple le ha anticipate nel corso del Worldwide Developers Conference dello scorso mese. Beta per sviluppatori a parte, il debutto di iOS 14 è atteso per il prossimo autunno, comunque entro la fine del 2020 (salvo imprevisti o rallentamenti dovuti all'emergenza sanitaria, che si spera non si verifichino).

Cominciamo dunque con tutti gli iPhone che potranno ricevere iOS 14:

iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max

iPhone XS ed XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6S

iPhone 6S Plus

iPhone SE (2020)

iPhone SE (2016)

iPod Touch (settima generazione)