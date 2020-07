Call of Duty: Warzone, come salire di livello velocemente nella Stagione 4

Ad ogni nuova stagione di Call of Duty: Warzone le necessità sono sempre le stesse: guadagnare moltissimi punti esperienza nel più breve tempo possibile, aumentando così il livello del proprio Pass Battaglia. Come salire di livello velocemente nella Stagione 4, dunque? Quali sono i migliori consigli da tenere a mente?

Chiaramente eventi come un weekend dai doppi punti esperienza sono ben accetti, anzi semplicemente fondamentali: peccato che a volte si rivelino falsi, facendo arrabbiare i giocatori. Comunque, un ottimo modo per guadagnare tanti bei punti esperienza nel corso della Stagione 4 di Call of Duty: Warzone è quello di dedicarsi a specifiche azioni all'interno del gioco, per esempio eliminare i nemici e posizionarsi tra gli ultimi sopravvissuti del match (è ottimo un posto all'interno della top ten). Ma si guadagnano punti esperienza anche aprendo forzieri o eliminando giocatori, meglio se contrassegnati da una taglia.

Le sfide giornaliere e settimanali sono altrettanto importanti: entrambe verranno sottolineate e indicate dagli sviluppatori di Call of Duty: Warzone nel menù di gioco principale. Chiaramente le giornaliere restano disponibili appena per 24 ore, le settimanali per sette giorni di seguito. Forniscono un discreto ammontare di punti esperienza, ripagando i giocatori che dedicano più tempo (e a cadenza giornaliera) al Battle Royale di Activision.

La modalità Plunder (Zuffa) è probabilmente la migliore tra quelle proposte da Call of Duty: Warzone, per salire di livello velocemente. Il motivo è presto detto: è presente il respawn dei nemici, e si ottengono tantissime eliminazioni ad ogni partita. Di conseguenza anche l'ammontare di punti guadagnati cresce esponenzialmente.

Voi, invece, cosa consigliereste ai nuovi arrivati di Call of Duty: Warzone? Avete già dato un'occhiata a tutte le novità della Stagione 4?