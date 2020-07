Call of Duty: Warzone, weekend con doppi punti esperienza e bonus in arrivo

Se giocate abitualmente a Call of Duty: Warzone, per nessun motivo al mondo dovrete perdervi il fine settimana in arrivo, quello del 4 e del 5 luglio 2020. Difatti qualsiasi ricompensa o vantaggio verrà raddoppiata, a partire dai punti esperienza guadagnati in partita. Scopriamo tutti i dettagli che vale la pena conoscere.

Il weekend del 4 e 5 luglio 2020 vedrà il ritorno dell'evento dei doppi punti esperienza per Call of Duty. Warzone e Modern Warfare, e assieme ad essi anche quelli per le armi, infine più in generale un miglioramento complessivo per il progresso del proprio Battle Pass stagionale. I bonus saranno ufficialmente attivi a partire dalle ore 19:00 di oggi, venerdì 3 luglio 2020, e si protrarranno fino a domenica sera. Giusto in tempo per la nuova rotazione delle playlist di Modern Warfare, non trovate?

In generale, negli ultimi giorni entrambi i titoli del franchise incentrati sull'online hanno dato motivi e motivi ai vari giocatori per tornare in azione: Call of Duty: Warzone, per esempio, ha accolto una modalità di gioco da ben 200 avversari nello stesso momento, la più grande di sempre. Con questo primo weekend di doppi punti esperienza e bonus, la Stagione 4 di Warzone e Modern Warfare entra nel vivo dell'azione: potrebbero anche saltare fuori nuove sorprese, che vi notificheremo il prima possibile.

Vale la pena ricordare che per godere dei bonus di cui vi abbiamo parlato su Call of Duty: Warzone e Modern Warfare non è necessario aver acquistato alcun contenuto a pagamento: verranno attivati per tutti i giocatori, paganti e non.