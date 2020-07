Pokémon GO, Pikachu coi palloncini: come trovarlo e catturarlo

Pokémon GO ha abituato i propri giocatori ad ogni forma di stranezze, ma non avete ancora visto tutto. In questi giorni, infatti, si aggira all'interno del mondo di gioco (e dunque anche in quello reale) Pikachu coi palloncini. Se siete curiosi e confusi dovreste continuar a leggere, perché vi spiegheremo come trovarlo e catturarlo.

Pikachu coi palloncini è una creatura esclusiva di Pokémon GO, potrà essere catturato solo per pochi giorni, in occasione del quarto anniversario del celebre titolo di Niantic Labs. Si tratta letteralmente del topolino elettrico trasportato in volo da alcuni palloncini ad elio: l'ispirazione per questa geniale trovata è venuta probabilmente da quella carta da gioco del 1997, Flying Pikachu. Qualcuno di voi se la ricorderà probabilmente, ve la riportiamo più avanti per scrupolo di completezza.

Ma veniamo alla guida vera e propria: cioè, innanzitutto, dove e come trovare Pikachu coi palloncini. Lo spawn allo stato selvatico attualmente è abbastanza generoso, ma in alternativa potrete cercare nei Raid della vostra città oppure (scelta consigliata) dedicarvi al Photobomb. Selezionate uno dei vostri Pokémon e iniziate a scattare delle foto: potrebbe comparire a sorpresa proprio Pikachu coi palloncini!

Catturarlo non è poi troppo complesso, anche se dovrete mirare in modo accurato dato che lui comincerà a volarsene in giro per lo schermo. Consigliamo di utilizzare delle bacche che rendano più generosa la possibilità di cattura, e magari il ricorso a Mega Ball e Ultra Ball. Potrete dedicarvi alla ricerca di questo Pokémon solo per alcuni giorni, quindi sbrigatevi!