Super Nintendo World è quasi ultimato: un video mostra i primi test tecnici

Un video comparso su Twitter mostra Super Nintendo World in azione. Il parco di divertimento giapponese dedicato Mario e soci è quasi ultimato e i tecnici, in attesa dell'apertura ufficiale, stanno facendo alcuni test sulle prime attrazioni.

Nei giorni scorsi vi abbiamo detto che la data d'apertura del Super Nintendo World è stata rinviata. Nintendo e Universal, infatti, hanno deciso di aspettare qualche settimana prima di aprire i cancelli del parco dei divertimenti, per non rischiare di avere troppe persone da gestire e non avere problemi legati alla pandemia da COVID-19.

I lavori, però, dovrebbero essere quasi ultimati, come testimonia questo video comparso su Twitter. Le riprese, fatte da una posizione sopraelevata, ma piuttosto vicina al parco, mostrano diversi dettagli di questa nuova porzione degli Universal Studios Japan. Da quanto possiamo vedere l'area non sembra grandissima, ma è sicuramente ricca di dettagli.

Si vedono, infatti, diversi elementi in movimento tra i quali gusci, Goomba e altri personaggi tipici del Regno dei Funghi e dell'universo di Super Mario in generale. La fedeltà con quanto visto nei platform di Nintendo, sembra, comunque, tanta e siamo piuttosto curiosi di scoprire come sarà l'attrazione una volta messa in moto.

Come vi sembra?